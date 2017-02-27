Киев, 27 февраля, 2017, 13:36 — ИА Регнум. На Украине обнародован список народных избранников, которые регулярно посещают Москву в условиях «войны» с Россией. «Секретную» информацию опубликовала депутат от «Народного фронта» Виктория Сюмар на своей странице в соцсети Facebook.

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«Прямого авиасообщения с Москвой в Украине нет, — пишет она. — На Москву из Киева летают через Минск. Здесь списки тех, кто за 2 минувших года (…) летали на Минск, и в большинстве случаев дальше на Москву. 59 народных депутатов Украины».

По словам Сюмар, некоторые народные избранники Украины действительно направлялись в столицу Белоруссии, однако часть депутатов пересекала российско-белорусскую границу.

«Думаю, уже известный Андрей Артеменко, Сергей Левочкин, Бойко, Мураев, Онищенко, Кивалов, Деркач, Рабинович, Тарута и многие другие вовсе не на переговоры в минском формате летали, — пишет Сюмар. — Скорее — это «московский формат» псевдоукраинской политики».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине в апреле 2014 года вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса выступили против госпереворота в Киеве.

Новые власти Украины объявили режим «антитеррористической операции» в Донецкой и Луганской обл., направив ВСУ против мирных жителей региона.