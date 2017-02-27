Симферополь, 27 февраля, 2017, 13:29 — ИА Регнум. В 10 млрд рублей оценивается общая сумма инвестсоглашений, которые делегация Республики Крым намерена заключить на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Крыма 27 февраля.

Владислав Осипов ИА REGNUM Делегация Крыма на форуме в Сочи

На Российском инвестиционном форуме, который проходит в Сочи 27 и 28 февраля, представлены стенды Республики Крым и Ялтинского международного экономического форума. На первый день форума запланировано проведение презентации инвестиционного потенциала республики и Ялтинского международного экономического форума — их представляет глава Крыма Сергей Аксенов.

Глава республики в частности заявил, что в планах — подписать соглашения о реализации инвестиционных проектов на общую сумму более 10 млрд рублей. Основная доля этих инвестиций приходится на один крупный проект — «Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс» в Парковом (Ялта). Проект уже получил одобрение инвестсовета. Общий объем инвестиций составит 9,8 млрд рублей, реализовать его планируется в течение шести лет. Со своей стороны республиканские власти предоставят инвестору земельный участок площадью 33,5 га. В случае реализации проекта регион получит 288 новых рабочих мест. Кроме того, компания-инвестор обязана благоустроить набережную в пгт Симеиз.

Также правительство Крыма намерено подписать документы о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах с администрацией Тамбовской области и правительством Нижегородской области.

«Важным инструментом в плане продвижения инвестиционного потенциала Крыма является Ялтинский международный экономический форум. В этом году он пройдёт уже в третий раз — с 20 по 22 апреля. Только за прошлый год, в том числе и благодаря Ялтинскому международному экономическому форуму, Крым посетили 47 иностранных бизнес-делегаций из Италии, Китая, Греции, государств Южной Азии, европейских стран», — сказал глава Крыма.

В этом году на Ялтинский форум ожидают не менее 250 представителей международного бизнес-сообщества из 40 стран.