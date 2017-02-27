Старый Оскол, Белгородская область, 27 февраля, 2017, 13:21 — ИА Регнум. В городе Старый Оскол (Белгородская область) утром 27 февраля загорелась школьная раздевалка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС, сообщение о пожаре в нежилом помещении на улице Пролетарской поступило в 10:39.

Ефим Волков. Пожар. 1905

На место пожара были направлены пожарные расчеты пяти пожарно-спасательных частей. На месте выяснилось, что очагом пожара стала школьная раздевалка. Из здания эвакуировали всех учеников и персонал — более 300 человек. К 10:47 пожар был полностью ликвидирован.

По данным портала «Бел.ру», причиной происшествия мог стать поджог — неудачная шутка одного из учеников школы.