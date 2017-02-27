Генпрокуратура зафиксировала рекордное снижение числа преступлений
Москва, 27 февраля, 2017, 13:18 — ИА Регнум. Сокращение числа зарегистрированных преступлений по итогам 2016 года стало наиболее значительным за последние пять лет. Преступность снизилась на 9,6%, в то время как ранее снижалась в среднем на 4,5% в год, сообщает 27 февраля Генеральная прокуратура России.
«Такое значительное снижение числа зарегистрированных преступлений в 2016 году, в частности, объясняется вступлением в силу федерального закона
Речь идет об освобождении от уголовной ответственности человека, который впервые совершил преступление небольшой или средней тяжести. Таким образом, число зарегистрированных преступлений средней тяжести за 2016 год сократилось на 8,8% — с 820,4 тыс. до 748,4 тыс., а число преступлений небольшой тяжести упало на 9%, с 1 млн 48,5 тыс. до 953,9 тыс.
В целом за минувший год было совершено 2 млн 160 тыс. преступлений, в то время как за 2015 год — 2 млн 388,5 тыс. преступлений. При этом лишь в 2015 году рост преступности составил 9%, тогда как в период с 2011 по 2014 год наблюдалось ее снижение в среднем на 4,5% в год.
В Генпрокуратуре отметили, что в 2016 году, как и прежде, наблюдалось сокращение числа тяжких и особо тяжких преступлений, убийств и покушений на них, а также корыстно-насильственных посягательств. На 16,6% уменьшилось число дорожно-транспортных происшествий, повлекших по неосторожности смерть человека.