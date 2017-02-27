Москва, 27 февраля, 2017, 13:18 — ИА Регнум. Сокращение числа зарегистрированных преступлений по итогам 2016 года стало наиболее значительным за последние пять лет. Преступность снизилась на 9,6%, в то время как ранее снижалась в среднем на 4,5% в год, сообщает 27 февраля Генеральная прокуратура России.

Globallookpress Генеральная прокуратура РФ

«Такое значительное снижение числа зарегистрированных преступлений в 2016 году, в частности, объясняется вступлением в силу федерального закона от 03.07.2016 № 323-ФЗ, направленного на декриминализацию отдельных составов преступлений», — говорится в сообщении.

Речь идет об освобождении от уголовной ответственности человека, который впервые совершил преступление небольшой или средней тяжести. Таким образом, число зарегистрированных преступлений средней тяжести за 2016 год сократилось на 8,8% — с 820,4 тыс. до 748,4 тыс., а число преступлений небольшой тяжести упало на 9%, с 1 млн 48,5 тыс. до 953,9 тыс.

В целом за минувший год было совершено 2 млн 160 тыс. преступлений, в то время как за 2015 год — 2 млн 388,5 тыс. преступлений. При этом лишь в 2015 году рост преступности составил 9%, тогда как в период с 2011 по 2014 год наблюдалось ее снижение в среднем на 4,5% в год.

В Генпрокуратуре отметили, что в 2016 году, как и прежде, наблюдалось сокращение числа тяжких и особо тяжких преступлений, убийств и покушений на них, а также корыстно-насильственных посягательств. На 16,6% уменьшилось число дорожно-транспортных происшествий, повлекших по неосторожности смерть человека.