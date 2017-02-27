Сочи, Краснодарский край, 27 февраля, 2017, 13:16 — ИА Регнум. В Госдуме разрабатывается инициатива по изъятию ребенка из семьи на несколько дней без лишения родительских прав, об этом сообщила замглавы правительства РФ Ольга Голодец.

kheinz Ребенок

По ее словам, депутаты Госдумы разработали пакет инициатив по изменению Семейного кодекса, в частности, предполагается ввести более гибкий механизм изъятия детей из семьи.

«Нужен процесс изъятия на короткий период, потому что иногда семья переживает острый кризис, когда ребенка нужно действительно перевести на некоторое время из семьи, но это буквально короткий период времени, иногда это исчисляется буквально тремя-пятью днями», — цитирует ТАСС Голодец.

Вице-премьер указала на то, что нынешнее законодательство не позволяет этого сделать.