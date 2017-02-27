Санкт-Петербург, 27 февраля, 2017, 13:05 — ИА Регнум. По учебной тревоге в Ленинградской области подняты две мотострелковых бригады Западного военного округа (ЗВО). Они примут участие в командно-штабном учении на местности. Об этом 27 февраля сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ЗВО.

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«Продлятся учения в течение 4-х суток. В них принимают участие около 1,5 тыс. военнослужащих и задействовано более 500 единиц военной техники», — отметили в военном ведомстве.

По плану учений, личный состав бригады, дислоцированной в поселке Каменка Выборгского района Ленобласти, совершит марш протяженностью свыше 200 км на полигон в городе Луга. В ходе выдвижения военнослужащие будут учиться отражению нападений условного противника, ориентированию на незнакомой местности и всестороннему обеспечению марша.

На полигоне мотострелки отработают навыки по организации и ведению боевых действий с выполнением учебных стрельб из всех видов штатного вооружения.

Командиры и штабы в ходе учений будут совершенствовать практические навыки управления действиями подчиненных в ходе условного боя, организации и поддержания взаимодействия между подразделениями при отражении атак условного противника.

Как сообщало ИА REGNUM, внезапная проверка соединений и воинских частей Западного военного округа проходила 14 февраля.