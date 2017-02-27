Екатеринбург, 27 февраля, 2017, 13:03 — ИА Регнум. Арбитражный суд Свердловской области взыскал с творческого коллектива «Уральские пельмени» 300 тыс. рублей судебных расходов по оспариванию отстранения от должности директора екатеринбургского ООО «Творческое объединение «Уральские пельмени» Сергея Нетиевского.

Otvajnaya Сергей Нетиевский

Нетиевский требовал возместить ему 712 тыс. рублей расходов, суд частично удовлетворил его требование.

Ранее Свердловский арбитраж полностью удовлетворил иск Нетиевского, признав незаконным решение общего собрания «Уральских пельменей» от 14 октября 2015 года об отстранении его от должности и назначении на эту должность другого участника телешоу Сергея Исаева.

О проведении собрания, на котором Нетиевский был устранен, его не известили. Из-за отсутствия Нетиевского на этом собрании не было кворума, что нарушает положения общества.

Второе решение об отстранении его от должности 23 июня 2016 года арбитраж первой инстанции также признал незаконным.

Учредителями ООО «Творческое объединение «Уральские пельмени» с уставным капиталом 10 тыс. рублей являются десять участников одноименного шоу, среди которых и Сергей Нетиевский. Каждому из них принадлежит по 10% предприятия.