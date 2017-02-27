Тула, 27 февраля, 2017, 12:58 — ИА Регнум. Около полутора тысяч человек могут оказаться в зоне подтопления в период прохождения паводка в Туле. Такие данные привел на оперативном совещании в администрации Тулы 27 февраля начальник Центра гражданской защиты и спасательных работ Тулы Николай Безруков.

Николай Богданов-Бельский. Весенний паводок

По данным, которые Безруков привел на совещании, в настоящее время высота снежного покрова на территории областного центра составляет 44 см, что почти в два раза выше нормы. При этом уровень промерзания почвы, напротив, существенно ниже нормы, сообщил портал Myslo.

По данным специалистов, паводок в Туле ожидается не ранее 10 марта. В зоне подтопления, по прогнозам, могут оказаться 12 участков, на территории которых проживают в общей сложности около 1,5 тыс. человек.

В городе началась подготовка к прохождению паводка — коммунальщики проверяют состояние ливневой канализации, ведется очистка приёмных решеток. Когда же начнется активное таяние снега, специалисты готовы оперативно откачать воду из подвалов домов.

«Проводится адресная работа с населением, особенно с престарелыми людьми, которые живут в зоне подтопления. На сегодняшний день проведено 24 обхода. Также осуществляется подготовка к паводковому периоду, запланированы учения и проверка всей техники», — цитируют Безрукова «Тульские новости».

В 2016 году, отмечает корреспондент ИА REGNUM, паводок в Тульской области начался в первой декаде марта. Затопленными тогда оказались несколько низководных мостов, в частности, в Белевском и Суворовском районах области, однако в целом «большая вода» проблем ни жителям, ни спасателям не принесла.