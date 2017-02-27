Вена, 27 февраля, 2017, 12:51 — ИА Регнум. Европе нужно создать собственную армию и отказаться от финансирования Североатлантического альянса, который «подчиняется США». Об этом, как передает Kleine Zeitung, заявил лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе.

Нет!

«Если мы (страны ЕС) создадим европейскую армию, то увидим, что мы можем самостоятельно справиться с нашей защитой», — сказал он.

Штрахе добавил, что если Европа не выберет «правильный путь» развития, то будет «находиться под американским командованием, у которого всегда есть какие-то свои интересы».

По мнению австрийского политика, Европейскому союзу также нужно аккуратно критиковать Москву и Вашингтон, чтобы не попасть в «изоляцию».

Лидер Австрийской партии свободы считает, что Брюссель должен «по возможности отказаться от санкций» и создать зону свободной торговли с Российской Федерацией.

Перевод статьи на сайте ИноТВ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Западом и Москвой ухудшились на фоне воссоединения Крыма с Россией и кризиса на Украине.

Сперва ЕС и США ввели ограничительные меры против отдельных физических лиц и компаний России. Затем западные санкции были введены в отношении целых секторов экономики страны.

В ответ Москва ввела эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели санкции против РФ.

Читайте также: МИД Венгрии — о санкциях против РФ: Будто мы сами себе ногу прострелили