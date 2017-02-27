Ростов-на-Дону, 27 февраля, 2017, 12:48 — ИА Регнум.



Donland.ru Сочи-2017

В Краснодарском крае начал работу российский инвестиционный форум «Сочи-2017». В город-курорт отправилась и делегация Ростовской области, которую возглавил донской губернатор Василий Голубев. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона 27 февраля, уже достигнуты договорённости на общую сумму, превышающую 5 млрд рублей.

В частности, самый дорогостоящий на данный момент проект — это строительство металлургического завода по выпуску горячекатаной арматуры. Предприятие производственной мощностью 160 тыс. тонн в год появится в Каменске-Шахтинском в течение трёх лет. Объем инвестиций составит 3,3 млрд рублей. Проект уже находится в стадии реализации.

Ещё один проект стоимостью 1,1 млрд рублей реализуют до 2020 года в Донецке. Там будет построена фабрика по производству текстильных и махровых изделий. Для этих целей уже куплена земля площадью 5,7 га. Предприятие даст 216 новых рабочих мест.

Также подписями скреплено соглашение о строительстве торгово-развлекательного центра в Новочеркасске. В проект будет вложено около 800 млн рублей. Реализация договорённостей поможет трудоустроить почти 400 жителей столицы донского казачества.

Помимо этого, на сочинском форуме планируется подписать ряд соглашений, в числе которых — создание на Дону кинокластера и высокотехнологичного центра в Шахтах.

Отметим, поездка делегации Ростовской области на инвестфорум обойдётся в общей сложности в 2,5 млн бюджетных рублей. В феврале министерство экономического развития региона объявило конкурс на организацию участия донской делегации в форуме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сочинский форум впредь будет проводиться в феврале. Решение об этом осенью прошлого 2016 года принял председатель российского правительства Дмитрий Медведев. Ключевая тема форума — «Новые проекты для роста».

Напомним, в сентябре на форуме в Сочи Ростовская область собрала инвестурожай на общую сумму 20 млрд рублей. В частности, было подписано шесть соглашений, четыре из которых заключены с компаниями-инвесторами.