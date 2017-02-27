Сочи, Краснодарский край, 27 февраля, 2017, 12:39 — ИА Регнум. Состав потребительской корзины, который будет пересматриваться в 2017 году, должен измениться с учетом изменения потребления жителей России, которое происходит в силу технического прогресса. Об этом сегодня, 27 февраля, заявила вце-премьер правительства РФ Ольга Голодец на Российском инвестиционном форуме, передают «Вести недели».

Владимир Маковский. В полдень. 1879

«Должны произойти изменения, потому что потребление меняется в силу технического прогресса, и это должно найти отражение в той потребительской корзине, на основе которой считается прожиточный минимум», — пояснила Голодец.

Вице-премьер отметила, что в обсуждении состава потребительской корзины принимают участие социальные партнеры правительства России, прежде всего, представители работников, профсоюзы, гражданское общество, а также Совет по попечительству в социальной сфере при правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 27−28 февраля в Сочи (Краснодарский край) проходит Российский инвестиционный форум (РИФ-2017), на котором будут обсуждаться новые проекты для роста. В форуме принимают участие свыше 4 тыс. человек, среди них — представители исполнительной и законодательной власти, главы большинства регионов, а также влиятельные российские и зарубежные бизнесмены. Планируется, что в форуме примет участие премьер-министр Дмитрий Медведев.