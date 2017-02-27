Москва, 27 февраля, 2017, 12:30 — ИА Регнум. Заместитель министра экономического развития Алексей Ведев освобождён от должности. Соответствующее распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на официальном портале правовой информации.

ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Освободить Ведева Алексея Леонидовича от должности заместителя Министра экономического развития Российской Федерации по его просьбе», — говорится в распоряжении. Распоряжение № 310-р подписано 21 февраля, опубликовано 27 февраля.

Напомним, Ведев работал на должности замминистра с 19 августа 2014 года. В 2011—2014 гг. являлся директором по финансовым исследованиям фонда «Центр стратегических разработок».

В МЭР Ведев курировал департамент бюджетного планирования и госпрограмм. В зоне его ответственности находились макропрогнозы и статистические данные.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 ноября Ведев был назначен на должность временно исполняющего обязанности главы МЭР — после задержания бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.

Читайте также: Временно исполняющим обязанности главы МЭР назначен Ведев — СМИ

20 февраля стало известно, что Ведев может покинуть свой пост: чиновник напиисал заявление об уходе. Отмечалось, что место Ведева может занять главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач.