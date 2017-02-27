Артёмовский, Свердловская область, 27 февраля, 2017, 12:43 — ИА Регнум. В Свердловской области двое жителей Артёмовского отправятся под суд по обвинению в препятствии законной профессиональной деятельности журналистов, с применением насилия и повреждением их имущества. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

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В пресс-службе следственного управления уточнили, что в ходе следственных мероприятий было проведено несколько экспертиз, было собрано достаточно доказательств в связи с чем, дело было передано в суд для рассмотрения по существу. Также отмечается, что в качестве максимально возможного наказания за данное преступление в Уголовном кодексе предусматривается лишение свободы на срок до шести лет.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, инцидент произошёл 28 июля прошлого года. Сотрудники телеканала «Ермак» отправились в Артёмовский чтобы снять репортаж о работе частной организации занимающейся отловом безнадзорных домашних животных. Однако их деятельности стали препятствовать начальник и мастер данной организации. Они напали на журналистов, нанесли им побои, сломали микрофон видеокамеры и отняли карту памяти на которую снимался материал.

Напомним, что в тот же день было совершено ещё одно нападение на журналистов «Ермака» в Екатеринбурге. По данному факту было также возбуждено и расследуется уголовное дело. Обвиняемым по нему проходит директор одной из городских автомоек, который воспрепятствовал законной профессиональной деятельности журналистов.