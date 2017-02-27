Ачинск, Красноярский край, 27 февраля, 2017, 12:19 — ИА Регнум. В городе Ачинске Красноярского края собака, спущенная хозяином с цепи, принесла в ограду пакет, в котором находилось тело новорожденного ребенка.

Илья Репин. Лучший друг человека (Пес). 1908

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 27 февраля, в Главном следственном управлении СКР по краю, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»).

По версии следствия, 22 февраля мужчина, проживающий в частном доме по улице Трактовая, спустил с цепи собаку. Через некоторое время она принесла в ограду пакет, в котором находилось тело новорожденного ребенка.

«Тело было настолько обглодано собаками, что визуально невозможно опознать пол и возраст малыша. По заключению эксперта ребенок был живорожденным», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время следователи ищут свидетелей и очевидцев, а также мать ребенка. Проводится поквартирный обход домов. Расследование уголовного дела продолжается.