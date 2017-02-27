Москва, 27 февраля, 2017, 12:18 — ИА Регнум. Жители Чукотки, Сахалина и Ямало-Ненецкого АО смогут справить новоселье меньше чем за три года. А москвичам, петербуржцам и крымчанам придется во всем себе отказывать по 12−13 лет. Такие данные исследования приводит федеральный портал «Мир квартир», подсчитав сколько лет нужно среднестатистическому гражданину, чтобы накопить со своей среднестатистической зарплаты на среднестатистическую квартиру в своем регионе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

По данным Mirkvartir.ru, самые высокие ценники на квартиры, даже без учета элитного сегмента, оказались в Москве (11 281 665 рублей), Санкт-Петербурге (7 072 706 рублей), Подмосковье (4 259 038 рублей), Севастополе (4 080 841 рубль) и Ханты-Мансийском автономном округе, входящем в состав Тюменской области (3 956 173 рубля).

Самое доступное жилье можно приобрести в республике Алтай (1 793 806 рублей), Курганской области (1 796 391 рубль), Адыгее (1 803 795 рублей) Вологодской (1 901 489 рублей) и Курской (1 978 130 рублей) областях.

По данным Росстата, самые высокие зарплаты в России в 2016 году получали жители Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов — 86 559 руб./мес. и 84 636 руб./мес. соответственно. На третьем месте — москвичи со средним окладом 69 254 руб./мес. За ними идут жители Сахалинской и Магаданской областей — 65 598 руб./мес. и 65 092 руб./мес. соответственно.

Ниже всех оплачивался труд среднестатистических жителей Дагестана (19 468 руб./мес.), Алтайского края (20 301 руб./мес.), Калмыкии (20 489 руб./мес.), Карачаево-Черкессии (20 830 руб./мес.) и Ингушетии (21 350 руб./мес.).

Сопоставив среднюю стоимость жилья в регионе с уровнем заработной платы, можно сделать вывод, что меньше всего ждать новоселья придется жителям сырьевых регионов, которые работают в тяжелых климатических и производственных условиях, заслуженно получая за свой труд достойное вознаграждение. При этом на местную недвижимость претендентов относительно немного, поэтому цены ниже средних по стране.

Например, на Чукотке, где средняя квартира стоит 2 082 896 рублей, накопить на нее можно всего за 2,1 года. Чуть меньше трех лет потребуется проработать для покупки недвижимости в Сахалинской области и Ямало-Ненецком автономном округе — 2,9 года. В окрестностях Магадана, где средняя зарплата 65 092 рубля, а за квартиру просят 2 474 285 рублей, для приобретения собственности понадобится 3,2 года. А в Мурманской области — 3,6 года: квартиры здесь недорогие, в среднем 2 108 781 рубль, но и зарплаты поменьше — 48 738 рублей.

Наиболее дорогие квартиры, как известно, в столице. Москвичей не спасают даже самые высокие в стране зарплаты — копить на жилье им придется не менее 13,6 года. Однако это уже гораздо меньше, чем год назад — тогда этот срок составлял целых 18 лет.

За год стоимость жилья скорректировалась не только в Москве. В условиях экономической нестабильности не нашли подтверждения завышенные ожидания продавцов крымской недвижимости, поэтому цены на полуострове, как и на большей части России, пошли вниз. В результате индекс накопления средств на покупку квартиры снизился, как в Севастополе — с 14,4 года до 13 лет, так и по Крыму в целом — с 15,5 года до 12,8 года.

Стало доступней жилье в Санкт-Петербурге, где вместо 14,1 года в 2015 году теперь придется копить 12,6 года.

«Вообще, в регионах, где цены за 2016 год заметно пошли вниз, а уровень средней заработной платы, хоть незначительно, но повысился, уменьшился и условный срок накопления средств на жилье. Другими словами, оно стало доступней, — отметил гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко. — Особенно это отразилось на показателях Кабардино-Балкарии, Тамбовской, Астраханской, Пензенской, Вологодской и Магаданской областей».

Количество лет накопления на покупку квартиры в разных регионах РФ

11 281 665

69 254

13,6

18

4 080 841

26 089

13,0

14,4

3 746 540

24 421

12,8

15,5

7 072 706

46 873

12,6

14,1

3 744 088

27 283

11,4

11,5

2 906 451

21 350

11,3

11,4

3 874 541

29 792

10,8

10,7

3 267 799

25 626

10,6

11

2 787 856

21 865

10,6

11,4

3 364 533

27 249

10,3

10,9

3 095 885

25 531

10,1

11,1

3 291 868

27 768

9,9

10,2

3 193 248

27 005

9,9

11,9

2 411 340

20 489

9,8

10,3

2 496 666

21 835

9,5

11

3 172 969

29 017

9,1

9,8

2 208 117

20 301

9,1

9,3

3 306 981

30 465

9,0

10

2 381 278

22 145

9,0

8,9

3 036 850

28 686

8,8

9,4

2 974 351

28 191

8,8

8,5

3 653 341

35 322

8,6

10

2 285 471

22 112

8,6

10,1

3 268 749

31 647

8,6

9,4

2 624 777

25 568

8,6

9,1

4 259 038

42 191

8,4

8,9

2 229 521

22 135

8,4

11,4

2 208 770

22 146

8,3

8,9

2 488 156

25 014

8,3

9

2 145 622

21 755

8,2

9

3 156 785

32 063

8,2

9

3 785 891

38 560

8,2

9,2

1 902 777

19 468

8,1

9,1

2 102 674

21 553

8,1

8,9

2 163 889

22 257

8,1

9,7

2 017 796

20 830

8,1

8,3

2 488 776

25 794

8,0

9

2 382 870

24 797

8,0

8,7

2 652 247

27 678

8,0

9,2

2 117 337

22 341

7,9

8,2

2 330 464

24 877

7,8

8,6

2 791 263

29 838

7,8

11,2

2 204 774

23 705

7,8

9,6

2 121 094

22 855

7,7

8,5

2 434 437

26 286

7,7

9,7

2 367 352

25 921

7,6

8,4

3 428 443

37 571

7,6

7,6

2 038 221

22 350

7,6

7,5

2 530 216

27 758

7,6

7,7

2 235 007

24 655

7,6

8,9

2 155 379

24 046

7,5

8,8

2 375 715

26 550

7,5

8,3

2 036 855

22 977

7,4

7,7

2 795 834

31 576

7,4

8,1

2 253 259

25 639

7,3

8,1

2 566 523

29 448

7,3

7,9

2 075 653

24 355

7,1

10,2

2 860 906

34 156

7,0

7,1

2 425 107

29 698

6,8

6,7

1 978 130

24 309

6,8

8,3

2 435 714

29 949

6,8

7,2

1 803 795

22 538

6,7

6,9

1 796 391

22 715

6,6

7,8

2 082 688

26 787

6,5

6,9

2 693 745

35 057

6,4

7,2

2 198 203

28 949

6,3

6,8

1 793 806

23 856

6,3

7,2

2 656 562

37 690

5,9

6,4

2 688 349

38 202

5,9

6,2

2 067 570

30 264

5,7

5,4

2 150 828

31 602

5,7

6,2

2 037 647

30 775

5,5

5,8

2 910 405

43 972

5,5

6,2

2 305 640

35 113

5,5

6,3

1 901 489

29 087

5,4

7

2 022 593

32 281

5,2

6,1

3 956 173

63 451

5,2

5,5

3 337 409

57 218

4,9

5,5

3 218 311

58 226

4,6

4,8

2 108 781

48 738

3,6

4,3

2 474 285

65 092

3,2

3,9

3 054 661

86 559

2,9

3,4

2 312 142

65 598

2,9

3,2

2 082 896

84 636

2,1

2,3