Житель Москвы накопит на квартиру за 13 лет, житель Сахалина – за 3 года
Москва, 27 февраля, 2017, 12:18 — ИА Регнум. Жители Чукотки, Сахалина и Ямало-Ненецкого АО смогут справить новоселье меньше чем за три года. А москвичам, петербуржцам и крымчанам придется во всем себе отказывать по 12−13 лет. Такие данные исследования приводит федеральный портал «Мир квартир», подсчитав сколько лет нужно среднестатистическому гражданину, чтобы накопить со своей среднестатистической зарплаты на среднестатистическую квартиру в своем регионе.
По данным Mirkvartir.ru, самые высокие ценники на квартиры, даже без учета элитного сегмента, оказались в Москве (11 281 665 рублей), Санкт-Петербурге (7 072 706 рублей), Подмосковье (4 259 038 рублей), Севастополе (4 080 841 рубль) и Ханты-Мансийском автономном округе, входящем в состав Тюменской области (3 956 173 рубля).
Самое доступное жилье можно приобрести в республике Алтай (1 793 806 рублей), Курганской области (1 796 391 рубль), Адыгее (1 803 795 рублей) Вологодской (1 901 489 рублей) и Курской (1 978 130 рублей) областях.
По данным Росстата, самые высокие зарплаты в России в 2016 году получали жители Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов — 86 559 руб./мес. и 84 636 руб./мес. соответственно. На третьем месте — москвичи со средним окладом 69 254 руб./мес. За ними идут жители Сахалинской и Магаданской областей — 65 598 руб./мес. и 65 092 руб./мес. соответственно.
Ниже всех оплачивался труд среднестатистических жителей Дагестана (19 468 руб./мес.), Алтайского края (20 301 руб./мес.), Калмыкии (20 489 руб./мес.), Карачаево-Черкессии (20 830 руб./мес.) и Ингушетии (21 350 руб./мес.).
Сопоставив среднюю стоимость жилья в регионе с уровнем заработной платы, можно сделать вывод, что меньше всего ждать новоселья придется жителям сырьевых регионов, которые работают в тяжелых климатических и производственных условиях, заслуженно получая за свой труд достойное вознаграждение. При этом на местную недвижимость претендентов относительно немного, поэтому цены ниже средних по стране.
Например, на Чукотке, где средняя квартира стоит 2 082 896 рублей, накопить на нее можно всего за 2,1 года. Чуть меньше трех лет потребуется проработать для покупки недвижимости в Сахалинской области и Ямало-Ненецком автономном округе — 2,9 года. В окрестностях Магадана, где средняя зарплата 65 092 рубля, а за квартиру просят 2 474 285 рублей, для приобретения собственности понадобится 3,2 года. А в Мурманской области — 3,6 года: квартиры здесь недорогие, в среднем 2 108 781 рубль, но и зарплаты поменьше — 48 738 рублей.
Наиболее дорогие квартиры, как известно, в столице. Москвичей не спасают даже самые высокие в стране зарплаты — копить на жилье им придется не менее 13,6 года. Однако это уже гораздо меньше, чем год назад — тогда этот срок составлял целых 18 лет.
За год стоимость жилья скорректировалась не только в Москве. В условиях экономической нестабильности не нашли подтверждения завышенные ожидания продавцов крымской недвижимости, поэтому цены на полуострове, как и на большей части России, пошли вниз. В результате индекс накопления средств на покупку квартиры снизился, как в Севастополе — с 14,4 года до 13 лет, так и по Крыму в целом — с 15,5 года до 12,8 года.
Стало доступней жилье в Санкт-Петербурге, где вместо 14,1 года в 2015 году теперь придется копить 12,6 года.
«Вообще, в регионах, где цены за 2016 год заметно пошли вниз, а уровень средней заработной платы, хоть незначительно, но повысился, уменьшился и условный срок накопления средств на жилье. Другими словами, оно стало доступней, — отметил гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко. — Особенно это отразилось на показателях Кабардино-Балкарии, Тамбовской, Астраханской, Пензенской, Вологодской и Магаданской областей».
Количество лет накопления на покупку квартиры в разных регионах РФ
11 281 665
69 254
13,6
18
4 080 841
26 089
13,0
14,4
3 746 540
24 421
12,8
15,5
7 072 706
46 873
12,6
14,1
3 744 088
27 283
11,4
11,5
2 906 451
21 350
11,3
11,4
3 874 541
29 792
10,8
10,7
3 267 799
25 626
10,6
11
2 787 856
21 865
10,6
11,4
3 364 533
27 249
10,3
10,9
3 095 885
25 531
10,1
11,1
3 291 868
27 768
9,9
10,2
3 193 248
27 005
9,9
11,9
2 411 340
20 489
9,8
10,3
2 496 666
21 835
9,5
11
3 172 969
29 017
9,1
9,8
2 208 117
20 301
9,1
9,3
3 306 981
30 465
9,0
10
2 381 278
22 145
9,0
8,9
3 036 850
28 686
8,8
9,4
2 974 351
28 191
8,8
8,5
3 653 341
35 322
8,6
10
2 285 471
22 112
8,6
10,1
3 268 749
31 647
8,6
9,4
2 624 777
25 568
8,6
9,1
4 259 038
42 191
8,4
8,9
2 229 521
22 135
8,4
11,4
2 208 770
22 146
8,3
8,9
2 488 156
25 014
8,3
9
2 145 622
21 755
8,2
9
3 156 785
32 063
8,2
9
3 785 891
38 560
8,2
9,2
1 902 777
19 468
8,1
9,1
2 102 674
21 553
8,1
8,9
2 163 889
22 257
8,1
9,7
2 017 796
20 830
8,1
8,3
2 488 776
25 794
8,0
9
2 382 870
24 797
8,0
8,7
2 652 247
27 678
8,0
9,2
2 117 337
22 341
7,9
8,2
2 330 464
24 877
7,8
8,6
2 791 263
29 838
7,8
11,2
2 204 774
23 705
7,8
9,6
2 121 094
22 855
7,7
8,5
2 434 437
26 286
7,7
9,7
2 367 352
25 921
7,6
8,4
3 428 443
37 571
7,6
7,6
2 038 221
22 350
7,6
7,5
2 530 216
27 758
7,6
7,7
2 235 007
24 655
7,6
8,9
2 155 379
24 046
7,5
8,8
2 375 715
26 550
7,5
8,3
2 036 855
22 977
7,4
7,7
2 795 834
31 576
7,4
8,1
2 253 259
25 639
7,3
8,1
2 566 523
29 448
7,3
7,9
2 075 653
24 355
7,1
10,2
2 860 906
34 156
7,0
7,1
2 425 107
29 698
6,8
6,7
1 978 130
24 309
6,8
8,3
2 435 714
29 949
6,8
7,2
1 803 795
22 538
6,7
6,9
1 796 391
22 715
6,6
7,8
2 082 688
26 787
6,5
6,9
2 693 745
35 057
6,4
7,2
2 198 203
28 949
6,3
6,8
1 793 806
23 856
6,3
7,2
2 656 562
37 690
5,9
6,4
2 688 349
38 202
5,9
6,2
2 067 570
30 264
5,7
5,4
2 150 828
31 602
5,7
6,2
2 037 647
30 775
5,5
5,8
2 910 405
43 972
5,5
6,2
2 305 640
35 113
5,5
6,3
1 901 489
29 087
5,4
7
2 022 593
32 281
5,2
6,1
3 956 173
63 451
5,2
5,5
3 337 409
57 218
4,9
5,5
3 218 311
58 226
4,6
4,8
2 108 781
48 738
3,6
4,3
2 474 285
65 092
3,2
3,9
3 054 661
86 559
2,9
3,4
2 312 142
65 598
2,9
3,2
2 082 896
84 636
2,1
2,3