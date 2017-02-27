Лос-Анджелес, США, 27 февраля, 2017, 12:18 — ИА Регнум. Почетную премии Американской киноакадемии на церемонии вручения «Оскара» 2017 года вручили китайскому актеру Джеки Чану.

Firdaus Latif Джеки Чан

Он получил награду в ноябре 2016 года за выдающийся вклад в кинематограф. Лауреатов почетного «Оскара» определяется голосованием не всех членов киноакадемии, а Советом управляющих.

Джеки Чан не только знаменитый актёр, но и каскадёр, исполнивший на съёмочной площадке различные сложные трюки. Он также является кинорежиссёром, продюсером и сценаристом.

В основном он снимается в боевиках и в комедиях, в кино он работает более 50 лет. В главных ролях снялся более чем в ста кинолентах, среди его наиболее известных работ «Полицейская история», «Пьяный мастер» и «Доспехи бога».

Ранее в кинотеатре Dolby в Лос-Анджелесе необычно завершилась церемония вручения премий американской киноакадемии: актер Уоррен Битти, вручавший вместе с Фэй Данауэй премию «Оскар» за лучший фильм 2016 года, ошибся.

Выяснилось, что ему дали использованный конверт с номинацией «Лучшая женская роль», лауреатом которой стала Эмма Стоун. Триумфаторами премии стали ленты «Ла-ла-лэнд» и «Лунный свет».

«Ла-ла-Лэнд» получил 6 премий из 14 номинаций. Среди главных «Оскаров», завоеванных мюзиклом: премия за лучшую режиссёрскую работу (Дэмьен Шазелл), лучшую женскую роль (актриса Эмма Стоун) и лучшую песню (композитор Джастин Гурвиц).