Ярославль, 27 февраля, 2017, 12:08 — ИА Регнум. Конкурсная комиссия по выборам мэра Ярославля отказала в участии двум претендентам на этот пост — Олегу Мельникову и Андрею Варину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете Ярославля.

Мэрия Ярославля

27 февраля состоялось последнее заседание комиссии, на котором ее члены рассмотрели ответы из федеральных органов власти, которые проверили достоверность предоставленных кандидатами сведений.

«Было предложение отказать четырем кандидатам в связи с тем, что часть предоставленных ими сведениями оказалась недостоверной. Лично я предлагал допустить всех до голосования, так как найденные нарушения, на мой взгляд, не являлись существенными. В итоге комиссия решила не допустить до конкурса двух кандидатов. Один из них указал неверную сумму доходов, а другой предоставил неверные сведения о семейном положении», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель муниципалитета Ярославля Павел Зарубин.

Также звучали предложения исключить из состава конкурсантов Елену Лешукову и Сергея Скорюкова, но комиссия решила все же допустить их до голосования на муниципалитете Ярославля 1 марта.

Таким образом, депутатам будут представлены шесть кандидатов на пост мэра города: бывший заместитель мэра Ярославля Дмитрий Донсков, главный редактор газеты «Вечерний Ярославль» Александр Симон, бывший муниципальный служащий Сергей Скорюков, адвокат Игорь Климов, исполняющий обязанности мэра города Владимир Слепцов и индивидуальный предприниматель Елена Лешукова.

Фаворитом голосования является и.о. мэра Владимир Слепцов, которого поддерживает глава региона Дмитрий Миронов.