Мэра Ярославля выберут из шести кандидатов
Ярославль, 27 февраля, 2017, 12:08 — ИА Регнум. Конкурсная комиссия по выборам мэра Ярославля отказала в участии двум претендентам на этот пост — Олегу Мельникову и Андрею Варину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете Ярославля.
27 февраля состоялось последнее заседание комиссии, на котором ее члены рассмотрели ответы из федеральных органов власти, которые проверили достоверность предоставленных кандидатами сведений.
«Было предложение отказать четырем кандидатам в связи с тем, что часть предоставленных ими сведениями оказалась недостоверной. Лично я предлагал допустить всех до голосования, так как найденные нарушения, на мой взгляд, не являлись существенными. В итоге комиссия решила не допустить до конкурса двух кандидатов. Один из них указал неверную сумму доходов, а другой предоставил неверные сведения о семейном положении», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель муниципалитета Ярославля Павел Зарубин.
Также звучали предложения исключить из состава конкурсантов Елену Лешукову и Сергея Скорюкова, но комиссия решила все же допустить их до голосования на муниципалитете Ярославля 1 марта.
Таким образом, депутатам будут представлены шесть кандидатов на пост мэра города: бывший заместитель мэра Ярославля Дмитрий Донсков, главный редактор газеты «Вечерний Ярославль» Александр Симон, бывший муниципальный служащий Сергей Скорюков, адвокат Игорь Климов, исполняющий обязанности мэра города Владимир Слепцов и индивидуальный предприниматель Елена Лешукова.
Фаворитом голосования является и.о. мэра Владимир Слепцов, которого поддерживает глава региона Дмитрий Миронов.