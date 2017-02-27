Пекин, 27 февраля, 2017, 12:07 — ИА Регнум. Правоохранительные органы провинции Гуйчжоу сообщили первые подробности ЧП, произошедшего на одной из угольных шахт в уезде Люпаньшуй, где погибли 7 человек, еще 11 шахтеров доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Александр Дейнека. Перед спуском в шахту (фрагмент). 1925

Взрыв прогремел примерно в 7:32 по местному времени. В момент катастрофы под землей находился 41 человек, большинство горняков покинули шахту самостоятельно, пишет «Сина синьвэнь».

В настоящий момент на месте ЧП работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Расследование инцидента продолжается, по предварительной версии в стволе шахты взорвалась газовая смесь.

Руководство шахты вызвано в отделение полиции для дачи показаний. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 16 февраля заместитель губернатора провинции Хунань Ян Гуанчжун сообщил о приостановлении добычи угля на территории провинции на время проведения внеплановой проверки. Запрет на добычу угля затронет шахты, чей годовой объем добычи составляет менее 300 тыс. тонн.