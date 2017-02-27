Москва, 27 февраля, 2017, 12:02 — ИА Регнум. Работающим в сфере фармацевтики ГУПам и МУПам предлагается дать возможность проводить госзакупки не в рамках закона о контрактной системе в сфере госзакупок, а по закону о закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юрлиц. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля, соответствующий законопроект внесло в Госдуму Законодательное собрание Липецкой области.

(сс) jarmoluk Лекарственное обеспечение

Как отмечают авторы законопроекта, основным различием между двумя законами о госзакупках является запрет в рамках закона о контрактной системе «ссылаться на конкретную торговую марку, фирменное наименование или страну — производителя товара при проведении конкурсных процедур».

«Закупки товаров для последующей продажи по международным непатентованным названиям лишат аптеки государственного унитарного предприятия возможности держать ассортимент. При этом особенно пострадают жители труднодоступных и отдаленных территорий муниципальных образований, где аптеки областного государственного унитарного предприятия являются единственными аптечными структурами. Как следствие — снижение доходов, влекущее за собой сокращения и ликвидации аптек», — считают авторы инициативы.

Кроме того, жесткое планирование закупок и длительность проведения процедур закупки по закону о контрактной системе «полностью блокирует оперативность, повлечет увеличение сроков закупок до 20 раз, приведет к образованию дефектуры, в том числе жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, что в конечном итоге скажется на лекарственном обеспечении населения», отмечают липецкие депутаты. В связи с этим законопроектом предусматривается возможность для ГУПов и МУПов, работающих в сфере фармацевтики, руководствоваться при закупках законом о закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юрлиц. Законопроект направлен на сохранение таких предприятий, отмечают авторы инициативы.