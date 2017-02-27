Москва, 27 февраля, 2017, 11:59 — ИА Регнум. Нефтетрейдеров совсем не впечатлили оптимистичные заявления технического комитета ОПЕК по мониторингу соблюдения договоренностей о сокращении добычи, считает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. По оценкам комитета, производители в формате ОПЕК+ выполняют свои обязательства на 86%. Причем в дальнейшем прогнозируется довести этот уровень до 100%. Но в ответ на итоги заседания Brent не стала штурмовать отметку 57 долл./баррель, вместо этого отправившись в район 56.

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«Почему не последовали покупки актива? Во-первых, в последние недели уже озвучивались воодушевляющие цифры по имплементации условий сделки. Во-вторых, несмотря на отсутствие значимой реакции, сдерживающим фактором для роста цен по-прежнему выступает поведение сланцевых компаний США. Здесь таится среднесрочный фактор риска для Brent. C учетом рекордного числа длинных позиций по нефти, довольно высока угроза резкого снижения котировок на очередном негативном отчете Минэнерго», — пояснил Салас.

«Терпение «быков» не бесконечно, и в определенный момент страхи по поводу повышенной активности сланцевиков могут перевесить фактор поддержки со стороны усилий ОПЕК. И это чревато широкомасштабными распродажами актива. В ближайшей перспективе баррель может предпринять новые попытки пробоя сопротивления на уровне 57 долларов, но важно помнить, что понижательные риски усиливаются», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 27 февраля, цены на нефть демонстрируют положительную динамику на оптимизме инвесторов по поводу выполнения договоренностей о сокращении нефтедобычи участниками венских соглашений, несмотря на рост запасов в США. Так, стоимость нефти марки Brent выросла на 0,66% — до $56,69. Цена на нефть марки WTI увеличилась на 0,65% — до $54,34.