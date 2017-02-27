Вашингтон, 27 февраля, 2017, 11:55 — ИА Регнум. Дальнейший план действий Москвы является одной их тех проблем, которую необходимо решить американскому разведывательному сообществу. Этот вопрос может иметь серьёзные последствия для национальной безопасности Соединенных Штатов, об этом рассказал бывший директор ЦРУ Джон Бреннан в интервью CBS.

Рембрандт Харменс ван Рейн (мн). Спящий мужчина (фрагмент). 1629

По словам Бреннана, если бы он все еще стоял во главе ЦРУ, более всего его бы беспокоили террористические группировки, а также вопросы кибербезопасности и распространения ядерного оружия. Наряду с этим и Россия не давала бы ему «спать по ночам».

«Какой следующий регион она намеревается выбрать для продвижения своих интересов? Как составить полную картину того, что они сделали на выборах?» — отметил Бреннан.

По его мнению, Москва обладает планом действий, который позволит ей реализовать свое влияние в разных регионах мира. За планами России стоит и следить, и в какой-то степени им противостоять.

«Мы видим, что она сделала на Украине, в Сирии и на наших выборах. И Москва считает геополитический ландшафт Европы также весьма подходящим для использования с целью приведения к победе на выборах людей, которые симпатизируют планам России», — отметил Джон Бреннан.

Один из организаторов операции по уничтожению Усамы бен Ладена в 2011 году, в 2013 году Джон Бреннан был выдвинут на пост главы ЦРУ. На этой должности он находился с 7 марта 2013 года по 20 января 2017 года, когда в должность вступил новый президент США Дональд Трамп.

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