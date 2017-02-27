Суздаль, Владимирская область, 27 февраля, 2017, 11:47 — ИА Регнум. В Суздальском районе Владимирской области в государственный кадастр не были внесены границы историко-ландшафтного комплекса «Луг в пойме реки Нерль — церковь Бориса и Глеба с. Кидекша». Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Владимирской области, недоработка администрации района могла привести к нарушению законодательства в часть предоставления в аренду земельных участков на охраняемой территории.

Церковь

«Указанные факты могут повлечь за собой разрушение природного ландшафта — пойменного луга, нарушение режима охраны памятника архитектуры федерального значения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал администрацию устранить нарушение.

ИА REGNUM отмечает, что на территории историко-ландшафтного комплекса «Луг в пойме реки Нерль — церковь Бориса и Глеба с. Кидекша» находится церковь, которая включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Церковь Бориса и Глеба в Кидекше построена во время правления Юрия Долгорукова, окончание строительства датируется 1152 годом. Церковь — один из древнейших памятников белокаменного зодчества.

К слову, в сентябре 2014 года была выявлена незаконная стройка на охраняемом участке, который входит в границы Суздальского кремля. Тогда местный житель был привлечен к административной ответственности, а построенное было решено снести. Позже выяснилось, что в деле есть и состав уголовного преступления. Сейчас суд рассматривает дело в отношении бывшего сотрудника Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия, который обвиняется в получении взятки в 40 тысяч рублей от жителя, нарушившего закон. За эти деньги чиновник обещал не принимать никаких действий в случае, если нарушение будет выявлено.