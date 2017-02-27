Москва, 27 февраля, 2017, 11:41 — ИА Регнум. Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ильнур Чевик заявил журналистам, что одной из главных тем предстоящих переговоров турецкого лидера с президентом РФ Владимиром Путиным станет сирийское урегулирование.

ИА REGNUM Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

По его словам, это будет один из «важных вопросов». Чевик напомнил, что именно Россия и Турция установили режим прекращения огня, и «сейчас они работают над политическим решением (в САР), и они должны обсуждать эту тему в деталях».

Переговоры пройдут в России в начале марта — Эрдоган будет находиться в РФ с официальным визитом 9−10 марта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе очередного раунда переговоров по урегулированию сирийского кризиса в Женеве делегациям предложили создать рабочие группы для обсуждения конституции, выборов и переходной власти в Сирии.

Вновь сесть за стол переговоров сторонам удалось после того, как в декабре 2016 года было заключено соглашение о прекращении огня. После этого состоялось два раунда межсирийских консультаций в столице Казахстана Астане. Странами-гарантами в переговорах выступили Россия, Турция и Иран.

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