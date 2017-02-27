Москва, 27 февраля, 2017, 11:38 — ИА Регнум. Российская валюта завершила торговую неделю на минорной ноте. Рубль попал под давление на фоне тонкого рынка из-за праздников в РФ и в условиях возобновления продаж нефти, которую не впечатлили итоги заседания технического комитета ОПЕК, считает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Локальное давление на российскую валюту оказали тонкие торги по причине того, что многие игроки покинули рынок из-за российских праздников. В начале новой недели у рубля будет возможность возобновить рост. Сегодня, 27 февраля, экспортеры будут продавать валюту под уплату налогов в конце месяца, что традиционно поддерживает спрос на рублевую ликвидность. Кроме того, не исключены новые попытки укрепления нефти Brent, которая несмотря на давление продавцов, смогла удержаться над уровнем 56 долл./баррель, что с технической точки зрения сигнализирует о наличии потенциала для восстановления», — пояснил Ковалев.

«В случае реализации такого сценария доллар может снова протестировать отметку 58 рублей, но в среднесрочной перспективе надолго под этим уровнем вряд ли задержится», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, пик налоговых платежей придется на 27−28 февраля (акцизы, НДС, НДПИ, налог на прибыль). После коррекции валют экспортеры захотят конвертировать валюту по высокому курсу. В связи с этим рубль будет получать поддержку до конца недели. Установленный Банком России официальный курс доллара на 27 февраля 2017 составляет 57,47 рубля, курс евро равен 60,45 рубля. Обе валюты понижены