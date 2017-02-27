Пекин, 27 февраля, 2017, 11:36 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному на сайте главного финансового регулятора Китая, по состоянию на 27 февраля 2017 г. текущий паритетный курс китайского юаня к доллару США составляет 6,8814, таким образом в первый рабочий день недели национальная валюта КНР ослабла еще на 159 базисных пунктов.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

В заявлении ЦБ КНР подчеркивается, что ежесуточные колебания юаня могут составлять до 2%. В Пекине подчеркнули, что колебания юаня в пределах 2% являются нормой и не приведут к разрушительным последствиям для национальной или мировой экономики, пишет «Синьхуа».

Ослабление юаня связывают с валютной деятельностью третьих стран, а также с проводимой финансовой реформой, которая напрямую затрагивает методику расчета паритетного курса юаня к американскому доллару.

Народный банк Китая продолжает поддерживать национальную валюту, используя для этого операции обратного РЕПО. 20 февраля ЦБ КНР разместил на межбанковском рынке 170 млрд юаней ($24,7 млрд). Активность Народного банка Китая обуславливается «необходимостью поддержания уровня ликвидности на межбанковском рынке на приемлемом уровне».

Операция РЕПО — сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (купли) через определенный срок по заранее определённой в этом соглашении цене.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 22 февраля 2017 г. паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,8830.