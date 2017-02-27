Чебоксары, 27 февраля, 2017, 11:33 — ИА Регнум. На трассе в Комсомольском районе Чувашии сгорел автобус, который ехал из Самары. В салоне находились 30 пассажиров, все они были вовремя эвакуированы, сообщает ГУМЧС по Чувашии.

21.мвд.рф Фото пресс-службы МВД по Чувашии

Пожар произошёл 26 февраля на 82 км трассы А-151 в Комсомольском районе, недалеко от деревни Старочелны-Сюрбеево. На дороге вспыхнул автобус MAN, следовавший из Самары в Чебоксары. По данным спасателей, огонь охватил двигательный отсек транспортного средства. По данным спасателей, в салоне в момент возгорания находились 30 пассажиров.

«Сотрудники ГИБДД по Чувашии оказались на месте происшествия в кратчайшие сроки и пересадили пассажиров сгоревшего автобуса на попутный маршрутный транспорт, доставивший каждого до места назначения», — говорят в МВД по региону.

Прибывшие пожарные сбили пламя спустя 10 минут. Автобус 2011 года выпуска сгорел полностью. Причиной произошедшего, по предварительной версии спасателей, могла стать техническая неисправность автобуса.

Напомним, в марте 2016 года в центре Чебоксар загорелся пригородный автобус, следовавший по маршруту «Чебоксары-Моргауши». Как ранее сообщало ИА REGNUM, на момент возгорания в салоне пассажиров не было: их водитель высадил на вокзале в Чебоксарах. Транспортное средство (2004 год выпуска) тогда сгорело полностью, восстановлению не подлежит. По предварительным данным спасателей, причиной стала неисправность узлов и механизмов транспортного средства. Предположительно, горение началось в двигательном отсеке.

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В мае 2016 года на трассе загорелась машина скорой помощи. Возгорание произошло в Ядринском районе республики на 19-м километре трассы «Сура». Огонь охватил двигатель машины во время движения. Сбить пламя самостоятельно водителю не удалось. Пожар ликвидировали прибывшие спасатели. Водитель и врачи не пострадали.

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