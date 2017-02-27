Москва, 27 февраля, 2017, 11:29 — ИА Регнум. Бывший президент Украины Виктор Янукович узнал о том, что произошло в Киеве во время массовых протестов в ночь на 30 ноября 2013 года только на следующее утро, во время игры в теннис. Об этом он сообщил в интервью Der Spiegel.

Mstyslav Chernov Unframe Майдан

По словам Януковича, он не приказывал подавлять выступления на Майдане. Ответственность за начало Майдана лежит на представителях радикальных групп, провоцировавших правоохранителей.

«Я не отдавал приказов по разгону Майдана 30 ноября, я вообще узнал о случившемся только на следующий день… В том, что произошло, виноваты радикалы, которые спровоцировали полицию», — пояснил он.

По его словам, приказ по разгону Майдана мог отдать глава администрации президента Украины Сергей Лёвочкин. Также к событиям причастен может быть бизнесмен Дмитрий Фирташ.

Янукович отметил, что, узнав о случившемся накануне, он пытался связаться с Лёвочкиным, однако тщетно — тот не подходил к телефону. Он также не делал заявлений об отказе от поста президента.

«Я был тогда в Украине, меня просто отрезали от СМИ, заблокировали и охотились за мной по всей стране», — сказал он.

Напомним, протесты на Майдане в Киеве начались 21 ноября 2013 года. Вечером 29 ноября на Майдан прибыли силы спецназа «Беркут». Произошла стычка митингующих с правоохранителями.

В 4 часа утра милиция потребовала освободить Майдан: часть людей покинуло площадь, а часть осталась, кидая в правоохранителей бутылки, камни и тяжёлые предметы. Милиция задержала более 30 человек.