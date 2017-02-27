Южно-Сахалинск, 27 февраля, 2017, 11:42 — ИА Регнум. Сахалинская область по-прежнему остается в лидерах по количеству ветхого и аварийного жилья, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Жилья сахалинцам действительно не хватает, а темпы его старения рискуют обогнать темпы строительства. Большинство сахалинцев все еще живет в старых бараках, зато в окружении новомодных гостиниц и торговых центров. Сахалинская область занимает 80-е из 85 возможных место по благоустройству жилища. Проще говоря: доля туалетов на морозе в богатейшем нефте‑ и газоносном регионе настолько велика, что отбрасывает Сахалинскую область в самую нижнюю часть общероссийского рейтинга по данному критерию, — сообщило ИА Citysakhalin.

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В плачевном состоянии находятся островная канализация, водопроводные сети. По этому показателю область занимает лишь 58-е место из 85 возможных.

Прописная истина: там где большинство населения живет в бараках, всегда проблемы с преступностью. Тут Сахалинская область и вовсе в самом «подвале» общероссийского рейтинга: по уровню безопасности регион занимает 83-е место из 85. Правоохранительные органы не справляются с валом преступности.

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ИА REGNUM сообщало, что только за 2016 год прокуратура Сахалинской области вскрыла более 800 нарушений в сфере переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Помимо откровенной уголовщины, когда десятки миллионов, выделенных из бюджета на строительство нового жилья для переселенцев из бараков, попросту разворовываются, чаще всего прокуроры фиксируют откровенный чиновничий саботаж: людей, проживающих в древних бараках, не вносят в списки, а сами бараки аварийными не признают. Между тем жилье на Сахалине признано одним из самых дорогих в РФ.