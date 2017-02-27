Санкт-Петербург, 27 февраля, 2017, 11:22 — ИА Регнум. В январе 2017 года петербургские заводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 25 200 легковых автомобилей, что оказалось в 2,4 раза выше показателя января 2016 года, сообщило сегодня, 27 февраля, профильное агентство «Auto-Dealer-СПб».

Завод Toyota в Санкт-Петербурге Автозавод

Такой высокий результат объясняется низким показателем января прошлого года, объясняют эксперты. «Рост был ожидаем — показатель выпуска автомобилей в Петербурге в январе прошлого года стал самым низким за последние 5 лет», — объясняет генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

По его словам, тогда причиной низких показателей стала остановка завода Hyundai в связи с подготовкой к производству модели Creta.

Однако в январе 2017 года было выпущено больше машин, чем и в первом месяце 2015 года, а это, несомненно, позитивный сигнал для местного автопрома. Как прогнозирует Чаплыгин, в дальнейшем динамика роста будет постепенно уменьшаться, но по итогам нынешнего года стоит ожидать увеличения производства на петербургских автозаводах.

Рост производства зафиксирован не только на заводе Hyundai, но и на других предприятиях. Так, Toyota нарастила выпуск за счет новой модели RAV4, а Nissan — по причине низкой базы прошлого года и стабильного спроса на свою продукцию.

Доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому объему выпуска автомобилей в январе 2017 года выросла и составила 32%. Для сравнения, по итогам 2016 года эта доля составляла 25,6%.

Среди автомобилей, выпускаемых на городских предприятиях, 7 моделей вошли в топ-25 самых популярных машин в России по итогам первого месяца этого года. Это автомобили Kia Rio, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Toyota RAV4, Toyota Camry, Nissan Qashqai и Nissan X-Trail.

В январе 2017 года на автозаводах Санкт-Петербурга выпускалось 9 моделей автомобилей — Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Nissan Pathfinder, ToyotaCamry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, производство легковых автомобилей в январе 2017 года выросло на 68%. Эксперты также объяснили это низкой базой прошлого года.