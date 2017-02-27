Москва, 27 февраля, 2017, 11:15 — ИА Регнум. В Общественной палате РФ 27 февраля начались общественные слушания «Итоги мониторинга действий органов межведомственного взаимодействия по отобранию детей из семей», организованные комиссией ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Eotperm.ru Людмила Виноградова

В слушаниях принимают участие эксперты общественных организаций, члены общественных палат регионов, юристы, журналисты. Приглашены Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова, члены Комитета по семье и детям Госдумы РФ, представители Министерства труда и социальной политики РФ, Минобразования, а также МВД РФ, Следственного комитета, Генпрокуратуры и КДНиЗП.

В частности, выступят председатель Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление», член Общественного Совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Мамиконян, эксперт Роскомнадзора, детский клинический психолог, помощник члена Общественной палаты РФ Санкт-Петербурга Жанна Тачмамедова, руководитель информационно-правозащитного центра «Иван Чай», член Общественного Совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребёнка Элина Жгутова.

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Модератором общественных слушаний выступит член Общественной палаты РФ, консультант-эксперт Общественной палаты Свердловской области, судья в отставке Людмила Виноградова. Участники обсудят итоги мониторинга изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью и предложения о законодательном заслоне от ювенальных норм, заложенных в законодательные акты РФ, в том числе в ФЗ № 442 «Об основах социального обслуживания граждан в РФ».

На основании собранного материала, обобщения практики изъятия детей из семьи, представленного на общественных слушаниях, предполагается составить «Анализ практики изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью».

Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам пресс-конференции в декабре 2016 года поручил Министерству труда и социальной защиты, Общественной палате РФ и Уполномоченному по правам ребенка проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи. Мониторинг проводился во всех регионах РФ.

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Российские общественники выразили обеспокоенность тем, что ведомства могут оказаться не готовы к качественному выполнению поручения президента. РВС внесло свои предложения по организации сбора сведений для дальнейшего их анализа.