Пермь, 27 февраля, 2017, 11:21 — ИА Регнум. В Пермском крае в марте начнутся ледорезные работы на затороопасных участках на реке Тулва (у с. Барда) и реке Усьва (в п. Мыс и п. Бобровка Чусовского района) общей протяженностью 4,5 км. Противопаводковые мероприятия будут вестись в течение двух месяцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Прикамья.

Исаак Левитан. Весна. Большая вода (фрагмент). 1897

Ледорезные работы проведут за счет субвенций из федерального бюджета. Планируется, что сумма составит 412 тыс. рублей. В результате будет устранен риск возникновения заторов и обеспечена защита населения численностью 139 человек.

Кроме того, в регионе в соответствии с планом основных противопаводковых мероприятий сформирован проект графика проверок готовности к половодью потенциально опасных ГТС прудов и защитных дамб, согласно которому в марте-апреле 2017 года рабочая группа поверит 19 гидротехнических сооружений (ГТС).

На сегодняшний день с ГУ МЧС России по Пермскому краю и Западно-Уральским управлением Ростехнадзора уточнен и согласован перечень ГТС, подлежащих декларированию безопасности, который включает 84 объекта: 63 ГТС прудов (водохранилищ), 6 защитных дамб и 15 ГТС шламонакопителей.