Санкт-Петербург, 27 февраля, 2017, 12:18 — ИА Регнум. Проводы зимы и народные масленичные гулянья прошли накануне в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. Они вызвали большой интерес у горожан и гостей Северной столицы, которые даже выстроились в очереди, чтобы попасть на территорию крепости.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Герои Масленицы

Юлия Карнаева ИА REGNUM Главная героиня дня

Юлия Карнаева ИА REGNUM Жители города гуляют по Неве

Юлия Карнаева ИА REGNUM Масленица в Петропавловской крепости

Под звон колокольни собора Святых Петра и Павла началась официальная часть гуляний. Центр общегородского праздника «Широкая Масленица» находился в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости. Здесь была установлена эстрада, с которой выступали как профессиональные артисты, так и самодеятельные творческие коллективы и исполнители, а также детские ансамбли и солисты.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Масленичные забавы

Юлия Карнаева ИА REGNUM Многим было жалко сжигать своих кукол

Юлия Карнаева ИА REGNUM Много вкусных блинов

Рядом была развернута ярмарка народных промыслов, где продавались различные сувениры, обереги, игрушки, подарки, а также миниатюрные чучела Масленицы.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Очередь за блинами

Юлия Карнаева ИА REGNUM Празднование Масленицы в Петропавловской крепости

Юлия Карнаева ИА REGNUM Прекрасная погода в день празднования Масленицы

Пока со сцены звучали веселые песни, рядом проводились конкурсы, мастер-классы.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Раздача призов

Как и положено, во множестве торговых точек продавались блины и другие закуски, чтобы поддержать силы участников гуляний.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Свой костер

Юлия Карнаева ИА REGNUM Ярмарка на Масленице

Кульминацией праздника стало сожжение двухметрового чучела Масленицы, что символизировало окончание зимы. В костер прощания с зимой гости праздника охотно подбрасывали свои масленичные чучелки.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Вид с Нарышкина бастиона