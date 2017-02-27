Санкт-Петербург, 27 февраля, 2017, 12:18 — ИА Регнум. Проводы зимы и народные масленичные гулянья прошли накануне в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. Они вызвали большой интерес у горожан и гостей Северной столицы, которые даже выстроились в очереди, чтобы попасть на территорию крепости.

Юлия Карнаева ИА REGNUM
Герои Масленицы
Юлия Карнаева ИА REGNUM
Главная героиня дня
Юлия Карнаева ИА REGNUM
Жители города гуляют по Неве
Юлия Карнаева ИА REGNUM
Масленица в Петропавловской крепости

Под звон колокольни собора Святых Петра и Павла началась официальная часть гуляний. Центр общегородского праздника «Широкая Масленица» находился в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости. Здесь была установлена эстрада, с которой выступали как профессиональные артисты, так и самодеятельные творческие коллективы и исполнители, а также детские ансамбли и солисты.

Юлия Карнаева ИА REGNUM
Масленичные забавы
Юлия Карнаева ИА REGNUM
Многим было жалко сжигать своих кукол
Юлия Карнаева ИА REGNUM
Много вкусных блинов

Рядом была развернута ярмарка народных промыслов, где продавались различные сувениры, обереги, игрушки, подарки, а также миниатюрные чучела Масленицы.

Юлия Карнаева ИА REGNUM
Очередь за блинами
Юлия Карнаева ИА REGNUM
Празднование Масленицы в Петропавловской крепости
Юлия Карнаева ИА REGNUM
Прекрасная погода в день празднования Масленицы

Пока со сцены звучали веселые песни, рядом проводились конкурсы, мастер-классы.

Юлия Карнаева ИА REGNUM
Раздача призов

Как и положено, во множестве торговых точек продавались блины и другие закуски, чтобы поддержать силы участников гуляний.

Юлия Карнаева ИА REGNUM
Свой костер
Юлия Карнаева ИА REGNUM
Ярмарка на Масленице

Кульминацией праздника стало сожжение двухметрового чучела Масленицы, что символизировало окончание зимы. В костер прощания с зимой гости праздника охотно подбрасывали свои масленичные чучелки.

Юлия Карнаева ИА REGNUM
Вид с Нарышкина бастиона
Юлия Карнаева ИА REGNUM
Широкая Масленица в Санкт-Петербурге