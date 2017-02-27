Петербург проводил зиму крепостными гуляньями
Санкт-Петербург, 27 февраля, 2017, 12:18 — ИА Регнум. Проводы зимы и народные масленичные гулянья прошли накануне в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. Они вызвали большой интерес у горожан и гостей Северной столицы, которые даже выстроились в очереди, чтобы попасть на территорию крепости.
Под звон колокольни собора Святых Петра и Павла началась официальная часть гуляний. Центр общегородского праздника «Широкая Масленица» находился в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости. Здесь была установлена эстрада, с которой выступали как профессиональные артисты, так и самодеятельные творческие коллективы и исполнители, а также детские ансамбли и солисты.
Рядом была развернута ярмарка народных промыслов, где продавались различные сувениры, обереги, игрушки, подарки, а также миниатюрные чучела Масленицы.
Пока со сцены звучали веселые песни, рядом проводились конкурсы, мастер-классы.
Как и положено, во множестве торговых точек продавались блины и другие закуски, чтобы поддержать силы участников гуляний.
Кульминацией праздника стало сожжение двухметрового чучела Масленицы, что символизировало окончание зимы. В костер прощания с зимой гости праздника охотно подбрасывали свои масленичные чучелки.