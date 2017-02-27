Краснодар, 27 февраля, 2017, 11:03 — ИА Регнум. 27 февраля в Сочи открылся Российский инвестиционный форум «Сочи-2017». В его работе, которая продлится в течение двух дней, примет участие председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе российского правительства. Сегодня он выступит на пленарном заседании «Инвестиции в регионы России: приоритеты региональной политики».

Sochiadm.ru Выставочный стенд

Также в рамках форума премьер-министр примет участие в работе круглых столов и церемонии награждения лауреатов конкурса «Премия развития». В этот же день Дмитрий Медведев встретится с представителями российских деловых кругов. Завтра, 28 февраля, председатель правительства РФ проведёт встречу с главами субъектов страны, на которой обсудят вопросы межбюджетной политики.

В работе форума в этом году заявлено около четырех тысяч человек. Как отметили в департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, такое же количество участников было и в прошлом году. Инвестфорум посетят представители иностранных компаний из Австрии, Афганистана, Великобритании, Германии, Казахстана, США, Франции, Швейцарии и Японии.

Краснодарский край, в котором и проходит значимое экономическое событие, представит на РИФе 90 проектов в сфере АПК на сумму свыше 70 млрд рублей. Как отметил заместитель главы региона Андрей Коробка, приоритет отдан проектам, участвующим в программе импортозамещения — это, в первую очередь, высокотехнологичные перерабатывающие производства, закладка садов.

Представит свой инвестиционный потенциал на форуме и столица Кубани. Потенциальным инвесторам Краснодар предложит шесть проектов с общим объемом инвестиций почти в 60 млрд рублей, а также 10 инвестиционно-привлекательными площадками общей площадью около 400 га.

Среди самых крупных инвестпроектов столицы Кубани — создание двух промышленных парков: на территории Восточной промышленной зоны, а также на базе ЗАО «Компрессорный завод «Борец». Среди социально значимых проектов, для которых Краснодар ищет инвесторов на Сочинском форуме в этом году, — реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Сормовской, 179, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в станице Старокорсунской на земельном участке площадью 2 га, размещение аквапарка в поселке Знаменском.

Напомним, что Российский инвестиционный форум — преемник Международного инвестиционного форума в Сочи, который в октябре 2016 года прошел в последний раз. Первый инвестиционный форум прошел в Краснодарском крае в 2002 году и назывался «Экономический форум «Кубань-2002». С 2004 года Сочинский форум проходил в центре города-курорта на территории, прилегающей к Зимнему театру.

В 2013 году Международный инвестиционный форум «Сочи» «переехал» в Ледовый дворец «Большой», расположенный в Олимпийском прибрежном кластере Имеретинской низменности. В 2014 году организаторы перенесли ее в другой крупный олимпийский объект — Главный медиацентр. В предыдущие годы инвестиционный форум в Сочи традиционно проводился осенью, в конце сентября — начале октября. Российский инвестиционный форум «передвинули» на конец февраля.

Участниками нынешнего форума станут представители всех субъектов РФ, причем большую часть делегаций возглавят губернаторы или главы регионов, а также представители крупных отечественных и иностранных компаний. Деловая программа Форума рассчитана на два дня. Как и в предыдущие годы, центральным событием станет пленарное заседание 27 сентября, в этом году оно посвящено теме «Инвестиции в регионы России: приоритеты региональной политики».