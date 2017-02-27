Киев, 27 февраля, 2017, 10:52 — ИА Регнум. Украинские суды наложили арест на имущество в Крыму, общая стоимость которого оценивается в 340 млн гривен или более чем 720 млн рублей. Об этом заявил Гюндуз Мамедов, возглавляющий так называемую прокуратуру Автономной Республики Крым, входящую в структуру Генпрокуратуры Украины.

Trevor Leyenhorst Арест недвижимости

«В данном контексте мы используем механизм возврата через наши национальные суды. На сегодняшний день по ходатайствам следователей, согласованным прокурорами, наложен арест на незаконно национализированное имущество на сумму более 340 млн гривен», — рассказал Мамедов изданию «Украинские новости».

Мамедов пояснил, что прокуратурой Крыма заявлены 9 ходатайств о возобновлении судебных производств, которые не были рассмотрены по причине «оккупации» полуострова. Итогом рассмотрения исков должен стать возврат Киеву имущества стоимостью свыше 10 млн гривен.

В целом речь идет о 100 объектах недвижимости, среди которых в том числе санатории и участки земли. Напомним, в Киеве Крым до сих пор считают украинской территорией, несмотря на референдум по самоопределению региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав России после референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Народное голосование стало реакцией на госпереворот в Киеве, произошедший в феврале 2014 года.

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