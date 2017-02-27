Таллин, 27 февраля, 2017, 10:51 — ИА Регнум. По итогу электронного голосования, организованного эстонским порталом «Мы говорим по-русски» (MGPR.EU), институт президента Эстонии был назван главным государственным учреждением-русофобом Эстонии за 2016 год. Об этом ИА REGNUM сегодня, 27 февраля, сообщил главный редактор MGPR. eu Михаил Тверской, добавив, что правительство Эстонии и Языковая инспекция разделили второе и третье места соответственно. Опрос проводился с 13 по 19 февраля 2017 года, всего в голосовании приняли участие 2260 человек.

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По словам Тверского, «судя по результатам опроса, проголосовавшие дали чётко понять, что риторика, используемая президентом и правительством, не уместна в государстве, где 25% населения являются русскими по национальности». Особое недоумение он выразил по поводу националистических и вносящих раскол в жизнь крупнейших общин страны заявлений президента Керсти Кальюлайд: «Удивительно, что президент Эстонии, прожившая за пределами Эстонии 15 лет, так и не поняла, что в Европе не существуют мононациональные государства и права национальных меньшинств необходимо уважать».

Попадание Языковой инспекции в список «Русофобов года» он объяснил тем, что это «откровенно репрессивный» по отношению к нацменьшинствам страны государственный орган, который в любой момент может устроить языковой экзамен даже тем, кто его успешно сдал и имеет все необходимые свидетельства. «К сожалению, данный карательный инструмент так и не был распущен с приходом к власти левой Центристской партии», — добавил Тверской.

Используя образную шкалу Цельсия от 36 до 42 градусов, участники опроса определили средний градус русофобии в Эстонии в 2016 году на уровне 40,5 градусов. «Что касается среднего градуса русофобии в Эстонии, то, используя медицинскую терминологию, можно заключить, что эстонское общество серьёзно больно русофобией. При данном градусе помочь больному простым аспирином не представляется возможным», — подчеркнул редактор портала.

Участникам опроса было предложено назвать имя человека, которому проголосовавшие отдали бы звание «Русофоб года 2016 года». Большинство респондентов отметило уже бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса.