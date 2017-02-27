Сочи, Краснодарский край, 27 февраля, 2017, 10:48 — ИА Регнум.



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Система лекарственного страхования позволит включить всех жителей России в систему бесплатного лекарственного обеспечения. Об этом сегодня, 27 февраля, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на Российском инвестиционном форуме в Сочи, передают «Вести недели».

В рамках системы лекарственного страхования пациенту на амбулаторном лечении планируется компенсировать частично или полностью стоимость лекарственных препаратов.

«С учетом тех ресурсов, которые мы сейчас тратим, а это все деньги, которые идут на льготников, включая тех, кто монетизировал льготы и плюс то, что сейчас тратят регионы на лекарственное обеспечение, вот этой суммы хватило бы, с минимальным допуском, на то, чтобы все граждане РФ были погружены в эту систему бесплатного лекарственного обеспечения по сути», — сказала Скворцова.

«В том случае, если человек хочет более дорогой, оригинальный препарат, он может доплатить по отношению к той цене, которую предлагает государство», — пояснила министр.

Напомним, Минздрав РФ разрабатывает концепцию перехода на систему лекарственного страхования в амбулаторном сегменте и включения ее в систему обязательного медицинского страхования.

Добавим, в 2016 году более 15 миллионов льготников получили лекарства на сумму 150 млрд рублей. Более 13 миллионов граждан РФ монетизировали свои права получения бесплатных лекарств.

Как сообщало ИА REGNUM , 27−28 февраля в Сочи (Краснодарский край) проходит Российский инвестиционный форум (РИФ-2017), на котором будут обсуждаться новые проекты для роста. В форуме принимают участие свыше 4 тыс. человек, среди них — представители исполнительной и законодательной власти, главы большинства регионов, а также влиятельные российские и зарубежные бизнесмены. Планируется, что в форуме примет участие премьер-министр Дмитрий Медведев.