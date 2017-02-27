Ростов-на-Дону, 27 февраля, 2017, 10:45 — ИА Регнум.



Rostov-gorod.ru Конкурсы и забавы

Жители Ростова-на-Дона и гости южной столицы накануне встречали весну. В парке имени Октябрьской революции отметили Масленицу и под хороводы сожгли чучело зимы более 10 тыс. человек. Как сообщили ИА REGNUM в городской администрации 27 февраля, для гостей были организованы игры, забавы, конкурсы.

Rostov-gorod.ru Масленица

Специально к проводам зимы парк Революции и площадь перед драмтеатром имени Горького превратили в волшебный город «Весналюбов». Здесь и прошли традиционные масленичные гулянья: желающие бегали в мешках, дрались подушками, забивали гвозди, перетягивали канат и пытались одолеть масленичный столб. Свои силы можно было попробовать в метании веников и игрушечных мышей. Для детей в этот день работали анимационные площадки.

Также были развернуты дегустационные площадки, которые ломились от яств. Причем блины можно было не только попробовать, но и научиться печь самому.

Rostov-gorod.ru Казак

На Фонтанной площади творческие коллективы представили свою программу. Не обошлось без традиционного казачьего колорита — для гостей выступил казачий ансамбль «Звонница».

Rostov-gorod.ru Чучело Масленицы

По завершению праздника чучело Масленицы, символизирующее уходящую зиму, было сожжено.