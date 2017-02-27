Санкт-Петербург, 27 февраля, 2017, 10:46 — ИА Регнум. За январь 2017 года с нарушителей правил дорожного движения в Санкт-Петербурге взыскано около 30 миллионов рублей. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщило управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

За первый месяц текущего года в УФССП России по Санкт-Петербургу было возбуждено около 117 тысяч исполнительных производств о взыскании административных штрафов, наложенных на граждан органами ГИБДД.

При этом более 9 миллионов рублей различных долгов взыскано в январе судебными приставами мобильной группы «Поток». Система «Поток» выявляет на дорогах транспортные средства, принадлежащих должникам. После этого их останавливают сотрудники ДПС, а судебные приставы предлагают на месте оплатить задолженность.

«С начала этого года судебными приставами <…> было выявлено более 760 автомобилей должников по исполнительным производствам, арестовано 65 машин», — отметили в УФССП по Санкт-Петербургу.

При этом треть из 9 млн рублей долгов, взысканных судебными приставами с автомобилистов прямо на дорогах, приходится на задолженности по налогам.

«Как показывает практика, столкнувшись с реальной угрозой лишиться транспортного средства, граждане предпочитают расплатиться с долгом на месте», — отмечают судебные приставы Санкт-Петербургу.