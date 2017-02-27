Вильнюс, 27 февраля, 2017, 10:37 — ИА Регнум. Литовские власти продолжают кампанию по предоставлению площадки для критиков российской власти, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 27 февраля. В стране уже предоставлен статус «политического беженца» ряду лиц, которые в России проходят по различным процессам. Таким, например, как организация беспорядков во время акций протеста на Болотной площади в Москве. Кроме прочего, официальный Вильнюс поддерживает ряд мероприятий так называемой несистемной оппозиции, которые уже несколько раз проводили в столице Литвы «Форум свободной России» под опекой главы МИДа Литвы Линаса Линкявичюса. Особое внимание уделяется лицам, называющим себя «крымскими татарами», которые, приезжая в страну, становятся центром внимания в дискуссиях об «оккупации Крыма».

Kremlin.ru Владимир Путин

Тем временем председатель «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы, член Сейма Габриэлюс Ландсбергис призывает правительство Литвы официально пригласить в Литву на лечение «повторно отравленного в России Владимира Кара-Мурзу, известного журналиста, который много лет критикует Владимира Путина». 2 февраля Кара-Мурза попал в больницу в связи с отравлением — в организм попало неустановленное вещество.

«Я призываю правительство предложить Владимиру Кара-Мурзе приехать в Литву на реабилитацию и выделить средства на его лечение. Критика путинского режима требует бесконечной смелости, стремления, твердых ценностей. Кара-Мурза, несмотря на то, что его уже пытались отравить в России, не побоялся вернуться на Родину, чтобы продолжить работу. Оказывая ощутимую помощь, Литва тем самым продемонстрировала бы последовательную и твердую помощь демократической России», — подчеркивает Ландсбергис.

Распространяя своё заявление о «необходимости помощи», Ландсбергис отмечает, что 35-летний Кара-Мурза — «известный деятель демократической оппозиции, в 2012 году он активно призывал принять закон Магнитского в США, в последнее время он сотрудничал с фондом «Открытая Россия», учрежденным Ходорковским, работал с молодыми представителями демократической оппозиции. В 2015 году попал в больницу в критическом состоянии в связи недостаточностью органов, вызванной острым отравлением, вскоре после убийства его сподвижника Бориса Немцова недалеко от Кремлевского дворца».

«Узнав, что Владимир вновь оказался в больнице в критическом состоянии, я беспокоился, что второе отравление для организма может быть фатальным. Я необычайно рад, что Владимир пришел в себя, я пригласил его в Литву. Кремлю будет непросто подавить свободное слово соотечественников, а наш долг — предоставить всестороннюю помощь людям, пострадавшим от режима», — отмечает Ландсбергис.

Отметим, что ранее официальный Вильнюс позиционировал себя как главную продвигающую силу по демократизации Белоруссии, однако позже стал называть себя страной, которая готова принять «русских демократов».