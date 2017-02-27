Москва, 27 февраля, 2017, 10:35 — ИА Регнум. Большинство жителей России (935) относятся к предпринимательству положительно (по сравнению с 2009 г. отмечается существенная положительная динамика), доля негатива составляет лишь 5% (против 13% в 2009 г.), Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Несмотря на то, что в возможность ведения честного бизнеса в России большинство граждан (56%) по-прежнему не верят, в сравнении с 2007 г. ситуация выглядит куда более оптимистично: доля скептиков снизилась с 69%, а доля положительных ответов выросла вдвое: с 21% до 41%.

Более четверти опрошенных (27%) говорят, что хотели бы открыть свой бизнес О том, что уже являются частными предпринимателями сообщили 6% опрошенных (у 85% из них бизнес зарегистрирован, у 15% — нет).

Кроме того, 14% респондентов отметили, что в последние месяцы имели дополнительные заработки, из них задекларировали эти доходы полностью или частично 23%.

Среди тех, кто в данный момент не является предпринимателем, 14% когда-либо пробовали себя в этой роли (21% среди мужчин, 25% среди 35−44-летних).

Главными препятствиями к началу своего дела в нашем обществе считаются бюрократия (26%) и большие налоги (20%), а также серьезные финансовые затраты в целом (14%), отсутствие необходимого стартового капитала (12%), жесткая конкуренция (11%) и др.

Интересно, что респонденты, уже имеющие предпринимательский опыт, чаще говорят о налогах (27%), чем те, кто сам не вел бизнес (18%). С другой стороны, последние больше опасаются финансовых затрат (15%), чем знающие о частном предпринимательстве не понаслышке (9%).

В отношении мелких и средних бизнесменов, уклоняющихся от уплаты налогов, жители России в большинстве своем настроены довольно лояльно: 8% относятся к ним с сочувствием и готовы поступить также, 29% — с пониманием, еще 27% считают это неправильным, но не заслуживающим наказания поступком.

Как преступление подобное поведение квалифицируют 25% граждан, при этом даже среди тех, у кого никогда не было бизнеса, эта доля составляет 27% (а среди бывших или нынешних предпринимателей — 16%).

Опрос проведен 21−22 февраля 2017 года. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.