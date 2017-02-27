Южно-Сахалинск, 27 февраля, 2017, 10:35 — ИА Регнум. На Сахалине сотрудники МЧС в очередной раз спасли с оторванной от основного массива льдины 20 рыбаков-любителей. К спасательной операции были привлечены 25 профессиональных спасателей и 13 единиц спецтехники, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко Январь 2016 года. Спасательная операция в бухте Мучке, Свободный порт Ванино

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25 февраля на Сахалине, в заливе Мордвинова, в районе села Охотское Корсаковского района в результате отжимного ветра во льду образовалась глубокая трещина. За трещиной оказалось 20 рыбаков-любителей. Преодолеть трещину самостоятельно люди не могли.

Ситуация сильно осложнялась неблагоприятными погодными условиями — сильным ветром и снегопадом. По этой же причине невозможно было использовать вертолеты.

С помощью специальной техники спасатели эвакуировали людей на берег. На операцию ушло несколько часов.

Несмотря на постоянные предупреждения МЧС, ежегодно, в зимний период, водоемы на Сахалине и в соседнем Хабаровском крае превращаются в места проведения масштабных спасательных операций: ради нескольких килограммов корюшки местные жители готовы рисковать и своим автотранспортом, и своей жизнью.

В январе 2016 года в бухте Мучке Свободного порта Ванино, в Хабаровском крае, в результате спасательной операции были эвакуированы с оторвавшейся льдины 58 рыбаков и 26 единиц автотранспорта.

Льдину, на которой оказались рыбаки и их автомобили, несло в море. На помощь пришел портовый флот расположенного в бухте Мучке угольного терминала Дальтрансуголь (СУЭК). Всех людей и транспорт спасли. Сотрудники угольного порта за проведение операции были награждены медалями «За спасение жизней».

Между тем местные жители, стремясь поймать больше рыбы, порой заходят далеко на лед, почти вплотную приближаясь к кромке льда, к судоходным путям, по которым идут на швартовку огромные океанские суда в сопровождении портовых буксиров. В ответ на требования уйти из опасной для жизни зоны, рыбаки возмущаются и пишут жалобы на то, что идущие в порт под погрузку суда и работающие на швартовке буксиры мешают им… рыбачить.

ИА REGNUM сообщало, что 17 февраля 2017 года на Сахалине уже проводилась операция МЧС по спасению рыбаков с оторвавшейся льдины. 7 человек все в том же заливе Мордвинова были благополучно спасены и доставлены на берег.