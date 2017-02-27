Наньчан, Китай, 27 февраля, 2017, 10:29 — ИА Регнум. Правоохранительные органы провинции Цзянси задержали 24 граждан КНР, обвиняемых в преступной халатности, повлекшей гибель двух и более людей. В ближайшее время официальное обвинение будет выдвинуто в адрес руководителей строительной организации, проводившей ремонт здания, где вспыхнуло пламя, а также ряда других должностных лиц.

skeeze Пожар

Пожар распространился на площади в 1,5 тыс. кв. метров и охватил сразу 2 этажа здания. По результатам предварительного расследования было установлено, что пожар мог возникнуть из-за несоблюдения техники безопасности при проведении строительных работ, пишет «Синьхуа».

На скамье подсудимых могут оказаться сразу 14 рабочих, семь акционеров караоке-бара, где произошло ЧП, а также несколько сотрудников заведения. Восемь других подозреваемых в настоящий момент скрываются от полиции. Данные лица находятся в розыске.

Сильнейший пожар вспыхнул в высотном здании, где находились караоке-бар, отель, офисы и жилые помещения в столице провинции Цзянси городе Наньчане 25 февраля.

Три жертвы умерли в госпитале в то время, пока пожарные извлекли семь тел из очага возгорания. Среди погибших было трое постояльцев отеля и семь ремонтных рабочих. В настоящий момент власти ведут расследование.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, жертвами инцидента стали 10 граждан КНР, еще 14 человек находятся под медицинским наблюдением, трое из которых были доставлены в больницу в критическом состоянии.