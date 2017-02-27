Мадрид, 27 февраля, 2017, 10:28 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Вильярреал» на своем поле уступил мадридскому «Реалу» в матче двадцать четвертого тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая 26 февраля на стадионе «Эль-Мадригал» в Вильярреале, завершилась со счетом 2:3.

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В составе победителей голевыми действиями отметились Гарет Бейл, Криштиану Роналду и Альваро Мората. У хозяев поля мычи забили Ману Тригерос и Седрик Бакамбу.

После двадцати трех матче в чемпионате Испании мадридский «Реал» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 55 очков. Клуб «Вильярреал», набравший 39 баллов после двадцати четырех игр, находится на шестой позиции.

Чемпионат Испании. 24-й тур

«Вильярреал» (Вильярреал) — «Реал Мадрид» (Мадрид) — 2:3.

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