Владивосток, 27 февраля, 2017, 10:37 — ИА Регнум. Полис ОСАГО является хорошим примером того, что в России закон при необходимости имеет обратную силу, и даже неоднократно. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил автоюрист Александр Огневский, комментируя возможное принятие во втором чтении законопроекта о натуральном ОСАГО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

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«Изначально обязательная автогражданка расценивалась большинством автолюбителей как некая разновидность налога — пользы от неё будет мало, но деньги будут брать постоянно. Практика оказалась шире государственной теории. Находчивые граждане начали находить лазейки, выдумывать их, и это стало давать возможность людям эффективно использовать те финансовые инструменты, которые им даёт полис ОСАГО, в том числе получать денежные компенсации именно по решению суда», — обозначил эксперт.

По его словам, страховые компании переживали это достаточно спокойно до тех пор, пока не было финансового кризиса. С его приходом граждане стали в полной мере использовать возможности, которые даёт ОСАГО, и выручка страховых компаний упала ещё больше.

«Не будет ни для кого секретом, что у страховых компаний имеется мощное лобби во многих органах законодательной и исполнительной власти. Поэтому когда выручка упала, а упала она в разы, потребовалось принять меры, чтобы компенсировать возникающие потери, и выдумали так называемое натуральное возмещение, — заявил Александр Огневский. — С одной стороны, это даже хорошо, поскольку пользователь ОСАГО избавлен от всей этой тягомотины. Другое дело, что натуральное возмещение — это всё равно необходимость рассчитываться с многими пользователями ОСАГО, которые пойдут и воспользуются такой опцией. И тут выяснилось, что страховые компании совершенно к этому не готовы, в отличие от бизнеса. Для многих автосервисов это будет спасением, у них будет гарантированный поток клиентов».

«Такая ситуация вызвала недовольство страхового бизнеса и властей, её начали пересматривать и приостанавливать. Это ещё одно доказательство того, что в России, если надо, закон имеет обратную силу и даже не один раз, — добавил автоюрист. — И полис ОСАГО — это хороший пример, потому что с 2002 года этот закон переписывали десятки раз, и каждый раз его переписывают не в пользу людей, а в пользу крупных страховых компаний, 3−4 монстров, которые держат большинство рынка в России».

Как сообщало ИА REGNUM, комитет Госдумы по финансовому рынку 21 февраля рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о натуральном ОСАГО — приоритет ремонта автомобиля над денежными выплатами страхователям. Рассмотрение законопроекта на пленарном заседании Госдумы намечено на 10 марта.