Москва, 27 февраля, 2017, 10:27 — ИА Регнум. За первый месяц 2017 года в России было продано 187 автомобилей марки Peugeot. По сравнению с тем же периодом 2016 года, спрос на продукцию французского производителя возрос почти на 100% — с 94 единиц, сообщает портал «Автоновости дня» со ссылкой на данные «Автостат инфо».

Navigator84 Peugeot 408

Наиболее популярной моделью бренда стала Peugeot 408 — большой семейный седан выбрали 144 жителя России. По сравнению с январем 2016 года рост продаж составил 140%.

При этом продажи Peugeot 3008 увеличились шестикратно. В январе 2017 года было продано 36 компактных кроссоверов 3008, тогда как годом ранее — всего 6 экземпляров.

Кроссовер Peugeot 2008 реализован в количестве 5 единиц (2 единицы — в январе 2016 года), а автомобиль Peugeot 308 — 2 единиц (-80% к прошлому году).

Рыночная доля бренда Peugeot в годовом сравнении возросла — с 0,1% в январе 2016 года до 0,3% в январе 2017-го. В целом в 2016 году в России было реализовано 3 602 автомобиля Peugeot, что примерно на треть меньше, чем годом ранее. Французского производителя оставили позади такие марки, как Volvo и Subaru.

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