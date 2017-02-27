Кудрин прогнозирует рост экономики РФ на 4% к 2024 году
Сочи, Краснодарский край, 27 февраля, 2017, 10:21 — ИА Регнум. Достижение экономического роста в России на 3−4% возможно только при увеличении производительности труда на 30% к 2024 году. Об этом сегодня, 27 февраля, заявил глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин на Российском инвестиционном форуме, передают «Вести недели».
«В стратегию развития, которую мы разрабатываем, закладывается к 2024 году рост на 30% производительности труда, а к 2035 году планируется удвоить. Наши расчеты показывают, если мы достигнем этих показателей, мы выйдем на темпы экономического роста 3−4%. Если не получится так поднимать производительность труда, то экономического роста в 3−4% не будет», — пояснил Кудрин.
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Как сообщало ИА REGNUM, 27−28 февраля в Сочи (Краснодарский край) проходит Российский инвестиционный форум (РИФ-2017), на котором будут обсуждаться новые проекты для роста. В форуме принимают участие свыше 4 тыс. человек, среди них — представители исполнительной и законодательной власти, главы большинства регионов, а также влиятельные российские и зарубежные бизнесмены. Планируется, что в форуме примет участие премьер-министр Дмитрий Медведев.
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