Сочи, Краснодарский край, 27 февраля, 2017, 10:21 — ИА Регнум. Достижение экономического роста в России на 3−4% возможно только при увеличении производительности труда на 30% к 2024 году. Об этом сегодня, 27 февраля, заявил глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин на Российском инвестиционном форуме, передают «Вести недели».

Ken Teegardin Рост экономики

«В стратегию развития, которую мы разрабатываем, закладывается к 2024 году рост на 30% производительности труда, а к 2035 году планируется удвоить. Наши расчеты показывают, если мы достигнем этих показателей, мы выйдем на темпы экономического роста 3−4%. Если не получится так поднимать производительность труда, то экономического роста в 3−4% не будет», — пояснил Кудрин.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27−28 февраля в Сочи (Краснодарский край) проходит Российский инвестиционный форум (РИФ-2017), на котором будут обсуждаться новые проекты для роста. В форуме принимают участие свыше 4 тыс. человек, среди них — представители исполнительной и законодательной власти, главы большинства регионов, а также влиятельные российские и зарубежные бизнесмены. Планируется, что в форуме примет участие премьер-министр Дмитрий Медведев.

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