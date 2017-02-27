Краснодар, 27 февраля, 2017, 10:17 — ИА Регнум. В Краснодаре умер грудной ребенок. Новорожденную девочку в критическом состоянии подбросили в беби-бокс краснодарской больницы скорой медицинской помощи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого министерства здравоохранения, произошло это почти неделю назад.

Бернардо Строцци. Спящий ребёнок. 1607

«Недоношенный ребёнок в угрожающем жизни состоянии был подброшен в бэби-бокс 21 февраля. Младенец был завернут в полиэтиленовый пакет», — уточнили в ведомстве.

При этом, никакой записки при грудничке не было.

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Врачи экстренно принялись реанимировать ребенка. За его жизнь медики боролись два часа, однако спасти девочку не удалось. Ребенок скончался.

По факту инцидента проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, Сочи стал первым городом в России, где появился беби-бокс. Его установили на курорте в 2011 году. Уже через месяц в него подбросили новорожденную девочку. На сегодня в крае «дежурят» пять беби-боксов: два в Краснодаре, а также по одному в Сочи, Новороссийске и Армавире.

Всего в беби-боксы Краснодара за это время было подброшено 17 новорожденных детей. Последний раз в так называемом «окне жизни» младенец — девочка около суток от роду — был «символично» оставлен темной ночью 1 июня, в День защиты детей.