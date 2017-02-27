Москва, 27 февраля, 2017, 10:16 — ИА Регнум. В Госдуме обеспокоены тем, что должностные лица системы ГУ МВД России по Москве не имеют правовых оснований для составления протоколов о любых административных правонарушениях до заключения соответствующего соглашения между МВД и правительством Москвы, передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля. На это в своем письме мэру Москвы Сергею Собянину обратил внимание глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).

Тишина

Вопрос возник в связи с тем, что президент России Владимир Путин счел целесообразным снос всех так называемых «хрущевок» в столице, очевидно, что на освободившейся площади будут проводиться новые строительные работы, отмечают в Госдуме.

В адрес депутатов и так поступает множество жалоб со стороны граждан, обеспокоенных ведущимися в Москве в ночное время строительными работами, при этом для ускорения постройка новых зданий будет вестись в том числе и в ночное время, указал Нилов.

«Очевидно, что это негативно скажется на самочувствии жителей близлежащих домов. Cвет прожекторов, сварочные и погрузочно-разгрузочные работы, громкие голоса строителей, шум могут стать причинами расстройства сна, что, в свою очередь, ведет к плохому самочувствию, тревожности, ухудшению работы мышления и памяти», — отмечает он.

Парламентарий обратил внимание на то, что закон столицы «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве» не вполне эффективно защищает права граждан, так как в соответствии с федеральным законом от 21 июля 2014 года № 247-ФЗ «О внесении изменения в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» должностные лица системы ГУ МВД России по Москве не имеют правовых оснований для составления протоколов о любых административных правонарушениях до заключения соответствующего соглашения между МВД и правительством Москвы.

«На основании вышеизложенного, во избежание возникновения социального недовольства прошу вас ускорить заключение указанного соглашения, а также проинформировать о причинах его отсутствия в настоящее время», — говорится в письме.