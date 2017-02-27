Москва, 27 февраля, 2017, 10:08 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года по лунному календарю — праздником Сагаалган, сообщили в пресс-службе главы государства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Традиция празднования Сагаалгана на протяжении столетий объединяет народы, исповедующие буддизм, всех, кто с глубоким уважением относится к духовным и нравственным истокам этой древней религии, чтит её непреходящие ценности и устои», — говорится в сообщении.

Как отмечается в поздравительном сообщении, буддисты, проживающие в России, сохраняют уникальное историческое и культурное наследие, передавая его последующим поколениям. Буддисты активно участвуют в жизни России, в том числе помогая реализовать образовательные и благотворительные проекты.

Отмечается, что буддисты вносят свою лепту в диалог между представителями религиозных конфессий и национальностей. Они вносят вклад в «поддержание мира и согласия в обществе».

Напомним, Сагаалган празднуют в первое весеннее новолуние по лунному календарю. В разных странах даты праздника могут отличаться. В этом году праздник отмечают 27 февраля.

В этот день в буддистских храмах совершается особый молебен. Сагаалган символизирует обновление человека и природы.

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