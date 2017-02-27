Оренбург, 27 февраля, 2017, 10:08 — ИА Регнум. Министр физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области Олег Пивунов останется под домашним арестом до 25 апреля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ленинском районном суде Оренбурга, в судебном заседании обвиняемый и защитник возражали против удовлетворения заявленного ходатайства. Защитник просил суд изменить меру пресечения с домашнего ареста на залог в размере 3 млн рублей.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Суд, оценивая объем мероприятий, который необходимо выполнить следственным органам, пришел к выводу о том, что срок, на который следователь просит продлить домашний арест, является обоснованным и разумным.

В результате срок домашнего ареста продлен на два месяца. Ходатайство об изменении меры пресечения с домашнего ареста на залог оставлено без удовлетворения.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Олег Пивунов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 199.1 «Неисполнение обязанностей налогового агента», частью 2 статьи 201 «Злоупотребление полномочиями», частью 2 статьи 286 «Превышение должностных полномочий», частью 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Глава министерства был взят под домашний арест с 28 октября 2016 года по 26 декабря. Срок продлен 23 декабря (по 26 февраля) с сохранением ранее установленных ограничений. Пивунову разрешается посещать медицинские учреждения в Оренбурге, а также разрешены ежедневные часовые прогулки на придомовой территории с обязательным уведомлением контролирующего органа УФСИН РФ по Оренбургской области. В феврале 2017 года период ареста вновь продлен.